Atalanta-Venezia – SEGUI LA NOSTRA DIRETTA (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Bergamo. Turnover ma non troppo. Gian Piero Gasperini si affida a Muriel al centro dell’attacco supportato alle spalle da Pessina e Miranchuk per superare il Venezia e il turno di Coppa Italia. Il tecnico nerazzurro cambia qualche pedina ma tra gli undici titolari ci sono anche nomi grossi. Con una sorpresa, il giovane Scalvini titolare in difesa. Ecco le formazioni ufficiali Atalanta (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Demiral, Palomino; Hateboer, Freuler, Koopmeiners, Pezzella; Pessina, Miranchuk; Muriel. All. Gasperini. Venezia (4-3-3): Lezzerini; Molinaro, Caldara, Svoboda, Tessmann, Fiordilino, Johnsen, Kiyine, Crnigoj, Ampadu, Okereke. All. Zanetti. Arbitro: Ivano Pezzuto di Lecce. LA NOSTRA DIRETTA 7? – Il primo acuto della partita è degli ospiti, ma la conclusione di Okereke lanciato verso Musso è ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Bergamo. Turnover ma non troppo. Gian Piero Gasperini si affida a Muriel al centro dell’attacco supportato alle spalle da Pessina e Miranchuk per superare ile il turno di Coppa Italia. Il tecnico nerazzurro cambia qualche pedina ma tra gli undici titolari ci sono anche nomi grossi. Con una sorpresa, il giovane Scalvini titolare in difesa. Ecco le formazioni ufficiali(3-4-2-1): Musso; Scalvini, Demiral, Palomino; Hateboer, Freuler, Koopmeiners, Pezzella; Pessina, Miranchuk; Muriel. All. Gasperini.(4-3-3): Lezzerini; Molinaro, Caldara, Svoboda, Tessmann, Fiordilino, Johnsen, Kiyine, Crnigoj, Ampadu, Okereke. All. Zanetti. Arbitro: Ivano Pezzuto di Lecce. LA7? – Il primo acuto della partita è degli ospiti, ma la conclusione di Okereke lanciato verso Musso è ...

Advertising

Atalanta_BC : Spogliatoi pronti per l'esordio in #CoppaItaliaFrecciarossa ???? All is set for Atalanta-Venezia ???? #AtalantaVenezia… - DAZN_IT : La situazione per la 20ª di #SerieATIM Bologna-Inter ? Samp-Cagliari ? Spezia-Verona ? Lazio-Empoli ? Sassuolo-Gen… - Guillaumemp : La situation à 20h en #SerieA : Bologna-Inter: ? Sampdoria-Cagliari: Lazio-Empoli: Spezia-Verona: Atalanta-Torino… - infoitsport : Atalanta, Djimsiti assente contro il Venezia: indisponibile anche per l’Inter? - _Sport_Calcio_ : Coppa Italia 2022, gli ottavi di finale ?? Oggi dalle 17.30 su #Italia1 e in streaming su Mediaset Infinity, non pe… -