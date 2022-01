Atalanta-Venezia 2-0, Gasperini: “Partita difficile, da domani pensiamo all’Inter” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Gian Piero Gasperini ha commentato in conferenza stampa Atalanta-Venezia 2-0, match che ha sancito il passaggio del turno in Coppa Italia per la Dea. “Non è stato facile, abbiamo dovuto stare attenti fino alla fine contro una squadra che ha giocato bene – ha spiegato il tecnico – Sicuramente sarebbe stato più semplice segnando prima, ma siamo stati bravi a reggere anche in difesa senza mai schiacciarci troppo. Coppa Italia importante? Giochiamo Partita dopo Partita, ora siamo in un momento di emergenza ma per fortuna chi ha giocato ha fatto bene. Dobbiamo recuperare un po’ di giocatori, difficile per Zapata e Gosens ma almeno 3-4 uomini dovrebbero tornare per i prossimi impegni.” Adesso per l’Atalanta c’è l’Inter, in un vero e proprio big match: “Hanno grande qualità ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Gian Pieroha commentato in conferenza stampa2-0, match che ha sancito il passaggio del turno in Coppa Italia per la Dea. “Non è stato facile, abbiamo dovuto stare attenti fino alla fine contro una squadra che ha giocato bene – ha spiegato il tecnico – Sicuramente sarebbe stato più semplice segnando prima, ma siamo stati bravi a reggere anche in difesa senza mai schiacciarci troppo. Coppa Italia importante? Giochiamodopo, ora siamo in un momento di emergenza ma per fortuna chi ha giocato ha fatto bene. Dobbiamo recuperare un po’ di giocatori,per Zapata e Gosens ma almeno 3-4 uomini dovrebbero tornare per i prossimi impegni.” Adesso per l’c’è l’Inter, in un vero e proprio big match: “Hanno grande qualità ...

Advertising

Atalanta_BC : Spogliatoi pronti per l'esordio in #CoppaItaliaFrecciarossa ???? All is set for Atalanta-Venezia ???? #AtalantaVenezia… - SkySport : ATALANTA-VENEZIA 2-0 Risultato finale ? ? #Muriel (12') ? #Maehle (88') ? ?? COPPA ITALIA - OTTAVI DI FINALE ? L'Ata… - DAZN_IT : La situazione per la 20ª di #SerieATIM Bologna-Inter ? Samp-Cagliari ? Spezia-Verona ? Lazio-Empoli ? Sassuolo-Gen… - LaStampa : Coppa Italia, l’Atalanta ai quarti: Venezia battuto 2-0 - LaNotifica : Atalanta ai quarti di Coppa Italia, 2-0 al Venezia -