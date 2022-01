Atalanta Venezia 1-0 LIVE: annullato per fuorigioco il pareggio del Venezia (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Allo stadio Gewiss, il match valido per gli ottavi di Coppa Italia 2021/2022 tra Atalanta e Venezia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Gewiss, Atalanta e Venezia si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2021-2022. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Atalanta Venezia 1-0 1? Al via il match del Gewiss Stadium 7? Contropiede velocissimo del Venezia, Johnsen smarca Okereke che sbuccia da buona posizione 12? OCCASIONE Atalanta – Prima Muriel e poi Pessina calciano a botta sicura, ma Lezzerini è bravissimo 12? GOL Atalanta – L’azione prosegue, Freuler imbuca per Muriel che stoppa di ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Allo stadio Gewiss, il match valido per gli ottavi di Coppa Italia 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Gewiss,si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2021-2022. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 1? Al via il match del Gewiss Stadium 7? Contropiede velocissimo del, Johnsen smarca Okereke che sbuccia da buona posizione 12? OCCASIONE– Prima Muriel e poi Pessina calciano a botta sicura, ma Lezzerini è bravissimo 12? GOL– L’azione prosegue, Freuler imbuca per Muriel che stoppa di ...

Advertising

Atalanta_BC : Spogliatoi pronti per l'esordio in #CoppaItaliaFrecciarossa ???? All is set for Atalanta-Venezia ???? #AtalantaVenezia… - DAZN_IT : La situazione per la 20ª di #SerieATIM Bologna-Inter ? Samp-Cagliari ? Spezia-Verona ? Lazio-Empoli ? Sassuolo-Gen… - Guillaumemp : La situation à 20h en #SerieA : Bologna-Inter: ? Sampdoria-Cagliari: Lazio-Empoli: Spezia-Verona: Atalanta-Torino… - fNZMHLsRT0gDWXn : @Atalanta_BC @Hans33Hateboer Go Venezia!!!! - petrazzuolo : RT @napolimagazine: COPPA ITALIA - Atalanta in vantaggio, il Venezia su Twitter pubblica il tocco di braccio di Muriel prima del gol https:… -