Atalanta e Fiorentina: i nomi degli ultimi positivi (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sono state rese note le liste dei convocati per le sfide di Coppa Italia di Atalanta e Fiorentina. In base alle assenze si possono dunque intuire i nomi dei due giocatori (uno per squadra) risultati positivi al Covid rispettivamente ieri sera e questa mattina. Nell’elenco degli orobici l’unica assenza ingiustificata è quella di Berat Djimsiti. L’albanese si unisce così ai tre giocatori in isolamento già assenti nella trasferta di Udine: Sportiello, Zappacosta e Piccoli. Per quanto riguarda i viola invece non convocato Lucas Martinez Quarta, che si va ad aggiungere a Benassi e Sottil (tornato negativo ma ancora assente per domani). Capitolo a parte per la Roma, che ha comunicato questa mattina un nuovo caso di positività all’interno del gruppo squadra. Dal comunicato si ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sono state rese note le liste dei convocati per le sfide di Coppa Italia di. In base alle assenze si possono dunque intuire idei due giocatori (uno per squadra) risultatial Covid rispettivamente ieri sera e questa mattina. Nell’elencoorobici l’unica assenza ingiustificata è quella di Berat Djimsiti. L’albanese si unisce così ai tre giocatori in isolamento già assenti nella trasferta di Udine: Sportiello, Zappacosta e Piccoli. Per quanto riguarda i viola invece non convocato Lucas Martinez Quarta, che si va ad aggiungere a Benassi e Sottil (tornato negativo ma ancora assente per domani). Capitolo a parte per la Roma, che ha comunicato questa mattina un nuovo caso dità all’interno del gruppo squadra. Dal comunicato si ...

