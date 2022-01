Ascolti tv martedì 11 gennaio 2022 | Sissi con il 14 7% batte Alberto Angela al 13 7%

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il risultato che non ti aspetti: il crollo del programma su RaiUno dicontro la fiction di Canale 5 dedicata all’imperatrice d’Austria. Glitv in prime time di ieri11vedono la vittoria inattesa del finale della mini serieche sull’ammiraglia del Biscione raccoglie 3.201.000 spettatori pari al … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

occhio_notizie : L'ultima puntata di Sissi conquista il pubblico del martedì sera #ascoltitv #datiauditel - fabiofabbretti : Da segnalare al mattino #Unomattina e #StorieItaliane più vicini al 20% che al 19. La Daniele tiene anche nella sec… - SerieTvserie : Ascolti tv martedì 11 gennaio 2022: Meraviglie, Sissi, Back to school - Unf_Tweet : - tvblogit : Ascolti tv martedì 11 gennaio 2022: Meraviglie, Sissi, Back to school -

... Rai3 Cartabianca : Canale 5 Sissi (Prima Tv): Italia 1 Back To School : Rete 4 Fuori dal coro : La7 diMartedì : Tv8 Come Salvare il Natale : Nove La Rapina perfetta :tv11 gennaio ...E sono, in ordine di serata, a partire daprimo febbraio: Ornella Muti, che non ha bisogno ... Tolo che, infatti, ha fatto buonisu Canale 5. Capitolo Fiorello Ancora non ha sciolto le ...