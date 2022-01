Ascolti tv 11 gennaio 2022 | Sissi batte Angela | Brignano batte Savino

(Di mercoledì 12 gennaio 2022)tv: la serie tv di Canale5 vince sul programma di Rai1 Cambia completamente il podio deglitv delle reti generaliste di martedì sera, consu Canale5 che vince con il 14,72% e 3,201 milioni di contatti. Sette giorni fa la serie tv sull’imperatrice austriaca aveva fatto il 14,1% e 2,9 milioni. Seconda piazza per il programma di divulgazione Meraviglie – La penisola dei tesori su Rai1 al 13,65% e 2,8 milioni di telespettatori. Martedì scorso la trasmissione di Albertoaveva raccolto il 17% e 3,6 milioni. Medaglia di bronzo per il one-man-show Un’ora sola vi vorrei – Homemade edition su Rai2, che ha registrato il 6,44% di share media con 1,479 milioni d’italiani collegati. Settimana scorsa il programma comico di Enricoaveva portato a casa il 7,4% e 1,7 ...

ieri sera, martedì 11: Meraviglie, Un'ora sola vi vorrei e Sissi Martedì 11 gennaio sulle principali reti televisive italiane sono andati in onda i seguenti programmi: su Rai1 Alberto Angela con Meraviglie, Rai3 Cartabianca, Canale 5 Sissi (Prima Tv), Italia 1 Back To School, Rete 4 Fuori dal coro, La7 diMartedì, Tv8 Come Salvare il Natale, Nove La Rapina perfetta