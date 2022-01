Ascolti tv 11 gennaio 2022 analisi: “Meraviglie” si sgonfia, vince “Sissi”, Savino si assesta, Brignano regge in remoto. Floris batte Giordano e Berlinguer. “Tg1” e “Soliti Ignoti” boom (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ascolti al top: Tg1 a 6,160 milioni e 26,7%. “I Soliti Ignoti” a 5,565 milioni e 22,3% con la Clerici. “L’Eredità” 5,272 milioni e 25,8%. Tg5 a 4,6 milioni e 19,74%. Altre Mediaset al 9,4% in prima serata, Altre Rai al 6,34% Tante produzioni in griglia e tutti i talk politici di prima serata allineati in gara martedì 11 gennaio. Su Rai1 è andata in onda la terza puntata di Meraviglie, la penisola dei tesori; alle prese con l’ultima puntata della miniserie Sissi, in prima visione su Canale5. Su Rai2 è andato in onda Enrico Brignano con Un’ora sola vi vorrei con la comicità di Enrico Brignano in era omicron gestita da casa, mentre su Italia 1 è tornato il format Back To School, con Nicola Savino alla conduzione e tanti famosi a ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 12 gennaio 2022)al top: Tg1 a 6,160 milioni e 26,7%. “I” a 5,565 milioni e 22,3% con la Clerici. “L’Eredità” 5,272 milioni e 25,8%. Tg5 a 4,6 milioni e 19,74%. Altre Mediaset al 9,4% in prima serata, Altre Rai al 6,34% Tante produzioni in griglia e tutti i talk politici di prima serata allineati in gara martedì 11. Su Rai1 è andata in onda la terza puntata di, la penisola dei tesori; alle prese con l’ultima puntata della miniserie, in prima visione su Canale5. Su Rai2 è andato in onda Enricocon Un’ora sola vi vorrei con la comicità di Enricoin era omicron gestita da casa, mentre su Italia 1 è tornato il format Back To School, con Nicolaalla conduzione e tanti famosi a ...

