(Di mercoledì 12 gennaio 2022) 'Ildi? Noi dine: Morata, Kaio Jorge,, Kean, Kulusevski. In questo momento ci aspettiamo il meglio da chie poi faremo le nostre valutazioni'. ...

Advertising

Luxgraph : Juve, Arrivabene: 'Il sostituto di Chiesa? Abbiamo già tanti campioni' - Fantacalcio : Juventus, Arrivabene sul sostituto di Chiesa e su Dybala - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Arrivabene: “Il sostituto di Chiesa? Abbiamo già grandi campioni. E su Dybala...” - sportli26181512 : Arrivabene: 'Il sostituto di Chiesa? Abbiamo già grandi campioni. E su Dybala...': Arrivabene: 'Il sostituto di Chi… - Gazzetta_it : Arrivabene: “Il sostituto di Chiesa? Abbiamo già grandi campioni. E su Dybala...” -

Ultime Notizie dalla rete : Arrivabene sostituto

'Ildi Chiesa? Noi di grandi campioni ne abbiamo: Morata, Kaio Jorge, Dybala, Kean, Kulusevski. Così Maurizio, amministratore delegato della Juventus, ha commentato l'argomento ...Sono infatti iniziati i ragionamenti in casa bianconera sul possibiledell'esterno. Pavel Nedved, vicepresidente, e Maurizio, amministratore delegato della Juventus © LaPresseL'...L'ad bianconero prima della Supercoppa: "Abbiamo grandi campioni, ci aspettiamo il meglio da loro. Dybala? Voglio vedere carattere e grinta da tutti" ...Per discutere del futuro dell'attaccante argentino appuntamento a febbraio, mentre nel mercato di gennaio la Juve cerca il sostituto di Federico Chiesa : "Abbiamo tanti grandi campioni in rosa: Morata ...