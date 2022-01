Arriva anche Oliveira | la Roma di Mourinho comincia a prendere forma

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Dopo un lungo inseguimento, partito già quest’estate, laè riuscita a mettere a disposizione diil centrocampista richiesto dal tecnico portoghese: si tratta del suo connazionale Sergio, 29enne calciatore del Porto.è un profilo dalla discreta esperienza internazionale, ha giocato in Champions League, segnandocontro la Juventus l’anno scorso, e può ricoprire diversi ruoli del centrocampo: può giocare davanti alla difesa mada mezzala e non disdegna l’idea di giocare dietro le punte, vista un’ottima qualità individuale. Al Porto ha calciato spesso punizioni e rigori.lo avrà a disposizione subito, visto che il ragazzo è già adove sta sostenendo le visite mediche. Dopo Maitland-Niles, che ha ...

