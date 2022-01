Arpac, il mare campano supera l’esame: balneabile il 97% delle coste (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il 97% delle acque campane lungo i 480 chilometri della costa è balneabile. È questo il risultato dei 2.500 prelievi che l’Agenzia ambientale regionale ha effettuato nel 2021 nel monitoraggio svolto tra i mesi di aprile e settembre. Dall’analisi sono rimasti esclusi circa 60 chilometri di costa, quelli inerenti zone che per diversi motivi, dalla presenza dei porti o di aree protette o ancora da strutture militari, non posso essere adibite alla balneazione. I risultati del monitoraggio, resi noti in un articolo curato dai tecnici Arpac Lucio De Maio (dirigente UO mare) ed Emma Lionetti e pubblicato sul sito del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente, evidenzia come nell’arco di un anno sia emersa una “lieve flessione delle acque classificate come “eccellenti” (dal 90% all’88% della costa ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il 97%acque campane lungo i 480 chilometri della costa è. È questo il risultato dei 2.500 prelievi che l’Agenzia ambientale regionale ha effettuato nel 2021 nel monitoraggio svolto tra i mesi di aprile e settembre. Dall’analisi sono rimasti esclusi circa 60 chilometri di costa, quelli inerenti zone che per diversi motivi, dalla presenza dei porti o di aree protette o ancora da strutture militari, non posso essere adibite alla balneazione. I risultati del monitoraggio, resi noti in un articolo curato dai tecniciLucio De Maio (dirigente UO) ed Emma Lionetti e pubblicato sul sito del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente, evidenzia come nell’arco di un anno sia emersa una “lieve flessioneacque classificate come “eccellenti” (dal 90% all’88% della costa ...

