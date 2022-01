Armenia, nuovo attacco azero: uccisi tre ventenni con droni e artiglieria (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Erevan, 12 gen – Intorno alle 17:30 di ieri, martedì 11 gennaio, l’esercito azero è tornato ad attaccare le postazioni armene nella regione del Gegarkunik, nella parte orientale del confine tra Armenia e Azerbaigian. Ancora una volta i militari azeri hanno ingaggiato deliberatamente uno scontro a fuoco supportato dall’artiglieria e dai micidiali droni di provenienza israeliana. Il fronte armeno ha immediatamente risposto agli attacchi animando uno scontro armato durato alcune interminabili ore. Armenia, nuovo attacco azero: le tre vittime Il drammatico bilancio delle vittime tra le fila dell’esercito armeno nella sparatoria è di tre giovani militi. Anche in questo improvviso assalto gli armeni uccisi dal piombo azero hanno tutti tra i ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Erevan, 12 gen – Intorno alle 17:30 di ieri, martedì 11 gennaio, l’esercitoè tornato ad attaccare le postazioni armene nella regione del Gegarkunik, nella parte orientale del confine trae Azerbaigian. Ancora una volta i militari azeri hanno ingaggiato deliberatamente uno scontro a fuoco supportato dall’artiglieria e dai micidialidi provenienza israeliana. Il fronte armeno ha immediatamente risposto agli attacchi animando uno scontro armato durato alcune interminabili ore.: le tre vittime Il drammatico bilancio delle vittime tra le fila dell’esercito armeno nella sparatoria è di tre giovani militi. Anche in questo improvviso assalto gli armenidal piombohanno tutti tra i ...

