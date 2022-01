Ares Gate, dopo Rosalinda Cannavò, nuovo scandalo per Tarallo: manomesso il testamento di Losito, morto suicida (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Lo scandalo dell’Ares Gate non si è ancora arginato! dopo le parole di Rosalinda Cannavò su Alberto Tarallo, il Produttore è incappato nell’ennesimo contraddittorio: il diretto interessato sembrerebbe l’unico beneficiario del testamento del suo ex compagno, Teodosio Losito, morto suicida nel 2019. Secondo AdnKronos, però, la Guardia di Finanza avrebbe sequestrato a Tarallo alcuni beni... Leggi su donnapop (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Lodell’non si è ancora arginato!le parole disu Alberto, il Produttore è incappato nell’ennesimo contraddittorio: il diretto interessato sembrerebbe l’unico beneficiario deldel suo ex compagno, Teodosionel 2019. Secondo AdnKronos, però, la Guardia di Finanza avrebbe sequestrato aalcuni beni...

