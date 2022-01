Antonio Cassano si racconta dopo il Covid: “Ho perso 6 kg” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La confessione dell’ex calciatore Antonio Cassano è finalmente guarito dal Covid e si è ripreso. La scorsa settimana era stata infatti diffusa la notizia del suo ricovero a causa del virus. Superato l’incubo, l’ex calciatore di Roma, Inter e Sampdoria ha raccontato la sua eperienza su Twitch a Bobo tv. Antonio Cassano ha detto: “Ho avuto due giorni di febbre, un po’ di tremolii, però siccome a casa non sapevo cosa fare, a un certo punto sono andato in ospedale. Tramite il dottore della Sampdoria Rollero sono andato in ospedale, ho fatto tutte le analisi: era tutto perfetto, ho fatto anche la tac ed era una lieve polmonite. Mi hanno curato, in due giorni sono tornato a casa, ma sono tornato negativo dopo venti giorni“. E poi ha aggiunto: “I primi giorni non sentivo ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La confessione dell’ex calciatoreè finalmente guarito dale si è ripreso. La scorsa settimana era stata infatti diffusa la notizia del suo ricovero a causa del virus. Superato l’incubo, l’ex calciatore di Roma, Inter e Sampdoria hato la sua eperienza su Twitch a Bobo tv.ha detto: “Ho avuto due giorni di febbre, un po’ di tremolii, però siccome a casa non sapevo cosa fare, a un certo punto sono andato in ospedale. Tramite il dottore della Sampdoria Rollero sono andato in ospedale, ho fatto tutte le analisi: era tutto perfetto, ho fatto anche la tac ed era una lieve polmonite. Mi hanno curato, in due giorni sono tornato a casa, ma sono tornato negativoventi giorni“. E poi ha aggiunto: “I primi giorni non sentivo ...

