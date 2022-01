Antonio Cassano racconta il Covid | “Mi sono ca**to sotto | vacciniamoci tutti! Ringrazio Bassetti che si è preso cura di me e di tutti i ricoverati”

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sta benecosa gli è successo dopo il ricovero, avvenuto nei giorni scorsi all’ospedale San Martino di Genova, dopo il peggioramento dei sintomi da-19. Due giorni di esami e cure poi il ritorno a casa: “Ho avuto due giorni di febbre, un po’ di tremolii, però siccome a casa non sapevo cosa fare, a un certo punto dico vabbè vado all’ospedale. Tramite il dottore della Sampdoria Rolleroandato in ospedale, ho fatto tutte le analisi: era tutto perfetto, ho fatto anche la tac ed era una lieve polmonite. Mi hannoto, in due giornitornato a casa,tornato negativo questa mattina finalmente dopo venti giorni. A casa l’abbiamoe quattro, adesso stiamo bene ...

e il Covid: "Non sapevo cosa fare"/ "Lieve polmonite, in ospedale?" Cosa dire di queste sfide? Un primo focus dobbiamo appunto farlo sul gruppo F, dove la Tunisia e il Mali sono ...e il Covid: "Non sapevo cosa fare"/ "Lieve polmonite, in ospedale?" Due squadre in forma, con l'Inter prima in campionato, reduce dal successo 2 - 1 con la Lazio e che deve ancora ...Buone notizie da Antonio Cassano, che nei giorni scorsi l'ex attaccante biancorosso era stato ricoverato all'ospedale San Martino di Genova causa Covid-19. Questo il suo racconto ai ...Antonio Cassano ha avuto il Covid-19 e, dopo la manifestazione dei sintomi, si è recato in ospedale: "A casa non sapevo cosa fare", ha raccontato a Bobo Tv ...