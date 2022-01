Anticipazioni Uomini e Donne, oggi 12 gennaio 2022 in studio il nuovo tronista Luca Salatino (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Nuova e imperdibile puntata di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 più amato e seguito dal pubblico. oggi, mercoledì 12 gennaio, finalmente scenderanno i petali perché Roberta, la giovane tronista, dopo il ‘no’ al corteggiatore Luca, è pronta a dichiararsi a Samuele, il bel toscano. Ma non solo. Ecco cosa succederà nel corso della puntata di questo pomeriggio. Leggi anche: Uomini e Donne, Anticipazioni 12 gennaio 2022: nuovi tronisti da C’è Posta Per Te? Le ultime notizie Uomini e Donne 12 gennaio 2022: Luca è il nuovo tronista Coronamento di un sogno per Roberta e Samuele, ma ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Nuova e imperdibile puntata di, il dating show di Canale 5 più amato e seguito dal pubblico., mercoledì 12, finalmente scenderanno i petali perché Roberta, la giovane, dopo il ‘no’ al corteggiatore, è pronta a dichiararsi a Samuele, il bel toscano. Ma non solo. Ecco cosa succederà nel corso della puntata di questo pomeriggio. Leggi anche:12: nuovi tronisti da C’è Posta Per Te? Le ultime notizie12è ilCoronamento di un sogno per Roberta e Samuele, ma ...

