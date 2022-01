Anticipazioni Uomini e Donne: nuovi tronisti direttamente da C'è posta per te (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Dopo la scelta di Roberta che ha rifiutato Luca per lasciare lo studio con Samuele, oggi a Uomini e Donne assisteremo alla scelta della tronista, che è ricaduta su Samuele, il bel toscano: festeggiamenti, affetto e canzoni romantiche per loro, il coronamento di un sogno. E se Roberta ora è felice al fianco di Samuele, anche per Luca le sorprese non sono finite. Maria De Filippi gli ha scritto un messaggio su un foglio e oggi scopriremo che lo ha invitato ad essere il nuovo tronista di Uomini e Donne. Lui ha accettato e presto scenderanno per lui delle molte corteggiatrici. Maria De Filippi ha preparato una sorpresa per tutti: Salvatore Lo Verso, pallanuotista originario di Finale Emilia, Modena, sarà il nuovo tronista di Uomini e Donne. Oltre alla pallanuoto, tra le sue passioni ci ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Dopo la scelta di Roberta che ha rifiutato Luca per lasciare lo studio con Samuele, oggi aassisteremo alla scelta della tronista, che è ricaduta su Samuele, il bel toscano: festeggiamenti, affetto e canzoni romantiche per loro, il coronamento di un sogno. E se Roberta ora è felice al fianco di Samuele, anche per Luca le sorprese non sono finite. Maria De Filippi gli ha scritto un messaggio su un foglio e oggi scopriremo che lo ha invitato ad essere il nuovo tronista di. Lui ha accettato e presto scenderanno per lui delle molte corteggiatrici. Maria De Filippi ha preparato una sorpresa per tutti: Salvatore Lo Verso, pallanuotista originario di Finale Emilia, Modena, sarà il nuovo tronista di. Oltre alla pallanuoto, tra le sue passioni ci ...

