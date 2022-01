Anticipazioni Love Is In The Air 13 gennaio 2022 | episodio 176

Advertising

ParliamoDiNews : LOVE IS IN THE AIR: trama 12 gennaio 2022, anticipazioni puntata #love #trama #gennaio #anticipazioni #puntata - Rainbowalway : RT @fashionsoaptv: ?Dalla gelosia di Serkan verso Burak nascerà una bellissima giornata per i Bolat????? (Serkan mi ha fatto morire dal rider… - Silvia_Fancy : RT @fashionsoaptv: ?Dalla gelosia di Serkan verso Burak nascerà una bellissima giornata per i Bolat????? (Serkan mi ha fatto morire dal rider… - Eda_e_Serkan_ : RT @redazionetvsoap: #loveisintheair #anticipazioni La #trama di #domani, #12gennaio - redazionetvsoap : #loveisintheair #anticipazioni La #trama di #domani, #12gennaio -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Love

... si va in scena con Shakespeare!is in the air29 dicembre: il segreto svelato Scuola: il 10 gennaio si ritorna in presenza, le parole di Bianchi Dolci: mai bere acqua mentre li si ...... si va in scena con Shakespeare!is in the air29 dicembre: il segreto svelato Scuola: il 10 gennaio si ritorna in presenza, le parole di Bianchi Dolci: mai bere acqua mentre li si ...ANTICIPAZIONI. Zona Bianca, le anticipazioni del 12 gennaio Mercoledì 12 gennaio nuovo appuntamento con Zona Bianca condotto da Giuseppe Brindisi su Rete 4 ...Nelle puntate 17-21 gennaio di Love is in the air, scoppia la passione tra Burak e Melo, mentre i rapporti tra Eda e Serkan sono tesi ...