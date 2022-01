Anni di botte e silenzi, arrestato un 48enne nel Catanese (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Un uomo di 48 Anni di San Pietro Clarenza è stato arrestato in flagranza per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. E’ accusato di avere picchiato la sua compagna trovata dai militari dell’Arma... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Un uomo di 48di San Pietro Clarenza è statoin flagranza per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. E’ accusato di avere picchiato la sua compagna trovata dai militari dell’Arma...

Ultime Notizie dalla rete : Anni botte Desenzano, malmenato e rapinato da un branco misterioso Sul pestaggio non ci sono dubbi, visti i segni evidenti delle botte, ma su tutto il resto resta ... La vittima è un r agazzo di circa 25 anni , che lavora in un ristorante a Sirmione e abita a San ...

Costretta all'aborto e minacciata con l'acido E poi le botte. Gli insulti. Un giorno l'ha lasciata a terra, dove l'aveva gettata, con il labbro ... un operaio indiano di 29 anni. La giovane si è trasferita in una comunità indiana in un'altra ...

Frosinone – Botte alla moglie imprenditore condannato TG24.info Sicilia, bimbo ucciso a botte: il patrigno capace di intendere Il consulente dei giudici della Corte di Assise di Siracusa ha stabilito che e’ capace di intendere Salvatore Blanco, 32 anni, accusato dell’omicidio di Evan, il bimbo di un anno e mezzo, originario d ...

Anni di botte e silenzi, arrestato un 48enne nel Catanese E’ accusato di avere picchiato la sua compagna trovata dai militari dell’Arma riversa sul pavimento della camera da letto ancora dolorante e in stato di agitazione ...

