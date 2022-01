Anna Tatangelo | uno spettacolo per gli occhi!

Leggi su leggilo

(Di mercoledì 12 gennaio 2022)unoper gli occhi: la cantante si mostra ancora una volta favolosa, la sua bellezza è davvero immensa. Pare essere davvero un periodo d’oro questo per, che dopo aver fatto il suo esordio in tv in maniera più che positiva (nonostante Scene da un matrimonio non sia stato così apprezzato) L'articolo proviene da Leggilo.org.