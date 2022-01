Anna Tatangelo | com’era da bambina | spunta la foto dal passato

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) In questaqui sotto era solo unacon l’espressione un po’ imbronciata e con tanti sogni nel cassetto. Oggi è una cantante popolarissima. L’avete riconosciuta? Spesso e volentieri le star della musica e del cinema condividono scatti in cui erano solo dei bambini e delle bambine, facendo innamorate il web. Questo è proprio il caso della star qui sopra che poco tempo fa ha deciso di pubblicare unain cui era una tenere e burbera. E chi l’avrebbe mai detto che quellaavrebbe vinto Sanremo e avrebbe venduto milioni di album? Avete capito di chi si tratta? Ovviamente diTantangelo. La bella cantante è una delle artiste più amate e discusse della musica italiana. Classe 1987, si è resa protagonista non solo per il suo indiscusso ...

Slitta il ritorno di Scene da un matrimonio . Dopo il buon successo della prima edizione il programma è stato rinnovato da Mediaset. Al timone è stata promossa, che ha messo tutti d'accordo con la sua performance da conduttrice. Sfortunatamente la trasmissione non partirà più il prossimo sabato 22 gennaio, come previsto inizialmente dalla rete.Brutte notizie per. La cantante di Sora sarebbe dovuta ritornare in tv il 22 gennaio con la seconda edizione di "Scene da un matrimonio", ma la messa in onda è slittata. In queste ultime ore Mediaset ha ...Scene da un matrimonio 2, programma condotto da Anna Tatangelo, slitta la data d'inizio della seconda edizione: ad annunciarlo è la Mediaset ...Slitta il ritorno di Scene da un matrimonio. Dopo il buon successo della prima edizione il programma è stato rinnovato da Mediaset. Al timone è stata promossa Anna Tatangelo, che ha messo tutti d’acco ...