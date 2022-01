Andrea Rossi, doppio incarico al Campus Bio-Medico (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Andrea Rossi raddoppia gli incarichi nella governance dell’università Campus Bio-Medico di Roma. Già direttore generale, il manager è ora nominato anche amministratore delegato. Classe 1980, ricopre la carica di d.g. dal 2008 ed è, inoltre, vice presidente del Convegno dei Direttori Generali delle Amministrazioni Universitarie (Codau). Innovazione, internazionalizzazione, multidisciplinarietà sono i suoi principali ambiti di competenza. Il Cda di Campus Bio-Medico Spa, nella riunione del 10 gennaio, oltre alla nomina di Rossi esprime fiducia e conferma, nel ruolo di presidente, Carlo Tosti. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 12 gennaio 2022)raddoppia gli incarichi nella governance dell’universitàBio-di Roma. Già direttore generale, il manager è ora nominato anche amministratore delegato. Classe 1980, ricopre la carica di d.g. dal 2008 ed è, inoltre, vice presidente del Convegno dei Direttori Generali delle Amministrazioni Universitarie (Codau). Innovazione, internazionalizzazione, multidisciplinarietà sono i suoi principali ambiti di competenza. Il Cda diBio-Spa, nella riunione del 10 gennaio, oltre alla nomina diesprime fiducia e conferma, nel ruolo di presidente, Carlo Tosti. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

