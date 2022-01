Ancora una volta tribunali spagnoli apripista. Valencia accorda risarcimento a medici senza protezioni personali adeguate (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il Tribunale di Valencia ha stabilito un risarcimento record di quasi 50.000 euro di risarcimento ad alcuni dei 153 medici che in Spagna hanno affrontato la fase iniziale di pandemia covid senza le adeguate protezioni personali. Tra i 153 dottori, riceveranno 49.000 euro quelli che nei primi 3 mesi dell’emergenza sono stati contagiati durante il proprio lavoro e sono stati ricoverati. Chi ha dovuto lavorare senza adeguati dispositivi di protezione e non è stato infettato sarà risarcito con 5.000 euro. I medici costretti invece all’isolamento riceveranno 15.000 euro. Chi è risultato positivo ma non ha avuto bisogno di cure mediche otterrà 35.000 euro. La Comunidad Valenciana, che dovrebbe versare i ... Leggi su strumentipolitici (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il Tribunale diha stabilito unrecord di quasi 50.000 euro diad alcuni dei 153che in Spagna hanno affrontato la fase iniziale di pandemia covidle. Tra i 153 dottori, riceveranno 49.000 euro quelli che nei primi 3 mesi dell’emergenza sono stati contagiati durante il proprio lavoro e sono stati ricoverati. Chi ha dovuto lavorareadeguati dispositivi di protezione e non è stato infettato sarà risarcito con 5.000 euro. Icostretti invece all’isolamento riceveranno 15.000 euro. Chi è risultato positivo ma non ha avuto bisogno di cure mediche otterrà 35.000 euro. La Comunidadna, che dovrebbe versare i ...

