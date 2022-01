Amici 21 | Gigi D’Alessio rompe il silenzio sulle contestazioni contro LDA | lo sfogo

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) È unprovato e a cuore aperto quello che si espone a difesa del figlio LDA rispetto all’etichetta di “figlio di”, affibbiata al 18enne sin dal suo accesso addi Maria De Filippi. L’occasione delloè un confronto chesenior ha con una concorrente a The Voice Senior, sul peso del giudizio pubblico e su quanto stia pesando nella sua famiglia la nomea di “raccomandato” e altre critiche mosse ai danni di Luca. LEGGI ANCHE —si sfoga a The Voice Senior Mentre avanza il successo del figlio Lda, indiscusso protagonista di21 in corso,occupa il prestigioso ruolo di giudice a The Voice Senior 2021-2022, e nel frattempo tra i ...