Amici 21, Alessandra Celentano si alza in piedi solo per lei: mai successo in 20 anni! (Di mercoledì 12 gennaio 2022) L'ultima esibizione di Cosmary ad Amici ha scatenato un incredibile reazione della maestra Alessandra Celentano. In questa edizione del programma, la maestra ha dato ai suoi allievi molti giudizi negativi, soprattutto riguardo alla ballerina Cosmary. Nonostante ciò, alcuni allievi hanno continuato a dare il meglio di sé per ottenere il suo rispetto. Nonostante alla maestra ballo Alessandra Celentano non piaccia Cosmary dal punto di vista tecnico, questo non influirà sul suo desiderio di vederla migliorare. La ragazza, anche se molto giovane, è molto determinata nel raggiungere i propri obiettivi ed è pronta ad affrontare qualsiasi sfida. Nelle puntate precedenti alla pausa natalizia, Alessandra Celentano incontra Cosmary per leggerle una lettera scritta da lei stessa.

