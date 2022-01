Amici 21, a rischio la permanenza di Mattia Zenzola nella scuola: il ballerino in lacrime (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La presenza di Mattia Zenzola nella scuola di Amici 21 è a rischio. Il ballerino ha accusato un dolore al piede ed è stata Maria De Filippi a rivelargli che il suo percorso nella scuola più spiata d’Italia potrebbe presto interrompersi: Mattia tu hai una microlesione, si vedrà se potrai rimanere nella scuola. Udite queste parole, il ragazzo è scoppiato a piangere: Devi stare a riposo, fare le cure e sperare che vada tutto bene. Nonostante le parole di conforto dei suoi compagni, Mattia è sembrato col morale veramente a terra: Andarsene così è la cosa più brutta che mi potesse capitare. Non ce la posso fare. Mi aspettavo fosse qualcosa sì, ma non me l’aspettavo. Ci ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La presenza didi21 è a. Ilha accusato un dolore al piede ed è stata Maria De Filippi a rivelargli che il suo percorsopiù spiata d’Italia potrebbe presto interrompersi:tu hai una microlesione, si vedrà se potrai rimanere. Udite queste parole, il ragazzo è scoppiato a piangere: Devi stare a riposo, fare le cure e sperare che vada tutto bene. Nonostante le parole di conforto dei suoi compagni,è sembrato col morale veramente a terra: Andarsene così è la cosa più brutta che mi potesse capitare. Non ce la posso fare. Mi aspettavo fosse qualcosa sì, ma non me l’aspettavo. Ci ...

Advertising

MondoTV241 : Amici 21, Lesione per Mattia, a rischio la sua permanenza nella scuola, le lacrime dell'allievo ' Questo è il mio s… - VicolodelleNews : #Amici21, #MattiaZenzola a rischio permanenza nella scuola Per leggere qui ----> - Bianconero4eve1 : @alei1004 @NonSoloJuve ... piuttosto che il rischio esonero dopo 6 mesi o un anno in caso di risultati poco soddisf… - BoodmanD : Sì come no. E gli asini volano. Conte interpellò i servizi segreti (dei quali non voleva mollare la DELEGA) per sap… - simosim27051969 : @stacce2021 Per giustizia sociale dovrebbe toccare a chi li chiama,' rischio calcolato '. Sono padri, madri, sorell… -