Amato da Lady Diana torna nel 2022 il trucco blu, oggi scintillante e luminoso con sfumature adatte sia agli occhi nocciola che azzurri (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tra i trend più affermati durante la fine degli anni ’90 e l’inizio del 2000, il trucco blu è stato protagonista di infiniti make up, apprezzato e sfoggiato con orgoglio sia dalle celebrity che dalle appassionate di bellezza di tutto il mondo. Dopo essere finito nel dimenticatoio per svariati anni, è ricomparso sulla scena grazie alle passerelle della Haute Couture del 2021 facendosi nuovamente strada nel mondo beauty. Simone Belli, National Make-up artist L’Oréal Paris ci svela come interpretarlo e sfoggiarlo nel 2022 per creare trucchi d’effetto, sia grafici che sfumati adatti a tutti i giorni. trucco blu: ispirazioni e prodotti ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tra i trend più affermati durante la fine degli anni ’90 e l’inizio del 2000, ilblu è stato protagonista di infiniti make up, apprezzato e sfato con orgoglio sia dalle celebrity che dalle appassionate di bellezza di tutto il mondo. Dopo essere finito nel dimenticatoio per svariati anni, è ricomparso sulla scena grazie alle passerelle della Haute Couture del 2021 facendosi nuovamente strada nel mondo beauty. Simone Belli, National Make-up artist L’Oréal Paris ci svela come interpretarlo e sfarlo nelper creare trucchi d’effetto, sia grafici che sfumati adatti a tutti i giorni.blu: ispirazioni e prodotti ...

