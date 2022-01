Altavilla (presidente Ita): “Non so che farmene dei dipendenti Alitalia”. Rampelli: “Toni inaccettabili” (video) (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “I Toni e il disprezzo con i quali il presidente di Ita Altavilla ha parlato dei dipendenti ex Alitalia sono inaccettabili e dimostrano inesistente sensibilità istituzionale e bassissimo senso etico della missione pubblica. Nel corso dell’audizione alla Camera dei Deputati infatti, Altavilla ha così risposto: “Io faccio il presidente di Ita. Se qualcuno mi dà la responsabilità della gestione straordinaria è un problema mio. Non è un problema mio, non m’interessa perché altrimenti non siamo più un’azienda che sta nel mercato ma una croce rossa dei dipendenti Alitalia. Quelle persone non le abbiamo prese perché non sapevamo cosa fargli fare… E sarà così per sempre”. Il tutto in aggiunta a piano industriale ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “Ie il disprezzo con i quali ildi Itaha parlato deiexsonoe dimostrano inesistente sensibilità istituzionale e bassissimo senso etico della missione pubblica. Nel corso dell’audizione alla Camera dei Deputati infatti,ha così risposto: “Io faccio ildi Ita. Se qualcuno mi dà la responsabilità della gestione straordinaria è un problema mio. Non è un problema mio, non m’interessa perché altrimenti non siamo più un’azienda che sta nel mercato ma una croce rossa dei. Quelle persone non le abbiamo prese perché non sapevamo cosa fargli fare… E sarà così per sempre”. Il tutto in aggiunta a piano industriale ...

