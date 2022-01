Allegri perché non è andato al Real Madrid? La verità dietro al grande rifiuto (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La scorsa state sarebbe dovuto andare al Real Madrid ma ha preferito la Juventus. Scopriamo il motivo del rifiuto di Allegri. La Juventus, dopo le difficoltà della passata stagione (quarto posto ottenuto solo all’ultima giornata grazie al suicidio sportivo del Napoli), ha deciso di esonerare Pirlo per richiamare Allegri. Scelta che, fino a questo momento, non sta dando i risultati sperati; il tecnico, uno dei principali artefici del ciclo di nove scudetti consecutivi, ha trovato più difficoltà del previsto in questa sua seconda avventura in bianconero. La società, però, gli ha dato fiducia con un quadriennale da sette milioni l’anno e non ha nessuna intenzione di cominciare un altro progetto dopo i fallimenti Sarri e Pirlo. Melita Toniolo come non ve la ricordate: fan in ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La scorsa state sarebbe dovuto andare alma ha preferito la Juventus. Scopriamo il motivo deldi. La Juventus, dopo le difficoltà della passata stagione (quarto posto ottenuto solo all’ultima giornata grazie al suicidio sportivo del Napoli), ha deciso di esonerare Pirlo per richiamare. Scelta che, fino a questo momento, non sta dando i risultati sperati; il tecnico, uno dei principali artefici del ciclo di nove scudetti consecutivi, ha trovato più difficoltà del previsto in questa sua seconda avventura in bianconero. La società, però, gli ha dato fiducia con un quadriennale da sette milioni l’anno e non ha nessuna intenzione di cominciare un altro progetto dopo i fallimenti Sarri e Pirlo. Melita Toniolo come non ve la ricordate: fan in ...

