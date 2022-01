Alla fine Berlusconi ha deciso di fare il Berlusconi. Ed è un male (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Alla fine Berlusconi ha deciso di fare il Berlusconi. È proprio vero, chi nasce tondo non muore quadrato. Nonostante i buoni consiglieri, nonostante i Gianni Letta, nonostante l’evidenza che gli ha gettato in faccia Giuliano Urbani su queste pagine: “Silvio dovrebbe capire che non può pretendere un ruolo che non può avere, lui è un politico divisivo, mi dispiacerebbe che la sua parabola finisse con uno smacco nelle urne per il Colle”. Eh si, Alla fine Berlusconi ha deciso di fare il Berlusconi nonostante l’occasione concretissima di rappresentare finalmente una figura unificante per tutto il Paese in nome di una ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 12 gennaio 2022)hadiil. È proprio vero, chi nasce tondo non muore quadrato. Nonostante i buoni consiglieri, nonostante i Gianni Letta, nonostante l’evidenza che gli ha gettato in faccia Giuliano Urbani su queste pagine: “Silvio dovrebbe capire che non può pretendere un ruolo che non può avere, lui è un politico divisivo, mi dispiacerebbe che la sua parabola finisse con uno smacco nelle urne per il Colle”. Eh si,hadiilnonostante l’occasione concretissima di rappresentare finalmente una figura unificante per tutto il Paese in nome di una ...

