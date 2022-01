Alfonso Signorini, l’attacco di Selvaggia Lucarelli: “Doppia morale. Ha trasformato il GF Vip” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) In passato Selvaggia Lucarelli ha criticato più volte il Grande Fratello, sia le edizioni nip, che quelle vip. Nel 2020 la giornalista si era indignata per la mancata squalifica di Francesco Oppini (viste le sue parole su Dayane Mello e Flavia Vento) e lo scorso novembre si era espressa sulla polemica legata alle dichiarazioni di Alfonso Signorini sull’aborto di Nina, la cagnolina di Giucas Casella. Ieri la giudice di Ballando con le Stelle è tornata a commentare il Grande Fratello Vip e questa volta se l’è presa con la gestione di Alfonso Signorini del reality. La Lucarelli ha accusato il conduttore di aver snaturato il programma di Canale 5: “Alfonso Signorini ha trasformato un reality in cui si discuteva delle ... Leggi su biccy (Di mercoledì 12 gennaio 2022) In passatoha criticato più volte il Grande Fratello, sia le edizioni nip, che quelle vip. Nel 2020 la giornalista si era indignata per la mancata squalifica di Francesco Oppini (viste le sue parole su Dayane Mello e Flavia Vento) e lo scorso novembre si era espressa sulla polemica legata alle dichiarazioni disull’aborto di Nina, la cagnolina di Giucas Casella. Ieri la giudice di Ballando con le Stelle è tornata a commentare il Grande Fratello Vip e questa volta se l’è presa con la gestione didel reality. Laha accusato il conduttore di aver snaturato il programma di Canale 5: “haun reality in cui si discuteva delle ...

