Alex ha fatto preoccupare gli autori del GF Vip: “Ero furioso fuori dallo studio” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Durante l’ultima puntata del GF Vip Delia Duran ha chiesto una pausa ad Alex Belli. Il Man ha reagito male ed ha lasciato lo studio del programma. Oggi ospite di Casa Chi l’ex gieffino ha raccontato un retroscena su quel momento. Sembra infatti che gli autori avessero paura che Belli fosse andato in hotel dalla sua Delia, interrompendo così la quarantena della futura vippona. “Non l’ho più sentita da quando siamo in pausa. Vi regalo un retroscena. Dopo ieri non mi ha più risposto al telefono. Gli autori ieri sera, ero incazzato nero, dopo che sono uscito dallo studio e sono andato via senza i convenevoli. Non mi sono messo a salutare, quindi loro erano convinti, siccome non rispondevo al telefono, che fossi andato all’hotel dove Delia fa la quarantena. Mi hanno chiamato in dieci, erano ... Leggi su biccy (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Durante l’ultima puntata del GF Vip Delia Duran ha chiesto una pausa adBelli. Il Man ha reagito male ed ha lasciato lodel programma. Oggi ospite di Casa Chi l’ex gieffino ha raccontato un retroscena su quel momento. Sembra infatti che gliavessero paura che Belli fosse andato in hotel dalla sua Delia, interrompendo così la quarantena della futura vippona. “Non l’ho più sentita da quando siamo in pausa. Vi regalo un retroscena. Dopo ieri non mi ha più risposto al telefono. Gliieri sera, ero incazzato nero, dopo che sono uscitoe sono andato via senza i convenevoli. Non mi sono messo a salutare, quindi loro erano convinti, siccome non rispondevo al telefono, che fossi andato all’hotel dove Delia fa la quarantena. Mi hanno chiamato in dieci, erano ...

Advertising

helma_marisa : @Menefreghista97 @Soleil_Alex_ Sai quante volte l'ha fatto,chi è appena arrivato ci crede, fa lo stronzo con Soleil… - helma_marisa : @Ms18013 @Soleil_Alex_ Si conoscono e non hanno freni inibitori come certi dentro la',quando sentono di avvicinarsi… - Makomokoshh : Se hanno venduto il cappotto di Alex belli a millemila euro, a quanto qualche pazzo comprerebbe un dildo fatto part… - psyzens : @singlesisolamai @4vib3zz ma poi alex ha fatto un'intervista dicendo che soleil uscirà perché ha perso consensi cio… - RobyeBlue : @AzdoraL @TroppoSara Dal suo mood della giornata, chi pensa che non stà pensando a come stà Alex e soprattutto al f… -