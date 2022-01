Al Museo del Calcio nascono i Family Weekend (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sabato 15 gennaio 2022 nascono i Family Weekend del Museo del Calcio (ingresso da viale Aldo Palazzeschi, 20, a Firenze), i fine-settimana con attività esclusive dedicate, in particolare, alle famiglie e ai piccoli visitatori. La visita al Museo diventa ancora più speciale e con il biglietto di ingresso (da collezione con l’immagine dei campioni d’Europa), infatti, si possono unire momenti di gioco in sicurezza come “indovina il cimelio”, le “sfide di biliardino” e il laboratorio “disegna la tua maglia”. Didattica e gioco si intrecciano con la passione per il Calcio e per gli Azzurri. Aperto tutti i giorni dalle 10 alle 18, Weekend compresi, il Museo del Calcio ripercorre la storia e il presente in un viaggio tra ... Leggi su glieroidelcalcio (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sabato 15 gennaio 2022deldel(ingresso da viale Aldo Palazzeschi, 20, a Firenze), i fine-settimana con attività esclusive dedicate, in particolare, alle famiglie e ai piccoli visitatori. La visita aldiventa ancora più speciale e con il biglietto di ingresso (da collezione con l’immagine dei campioni d’Europa), infatti, si possono unire momenti di gioco in sicurezza come “indovina il cimelio”, le “sfide di biliardino” e il laboratorio “disegna la tua maglia”. Didattica e gioco si intrecciano con la passione per ile per gli Azzurri. Aperto tutti i giorni dalle 10 alle 18,compresi, ildelripercorre la storia e il presente in un viaggio tra ...

