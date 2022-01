Aiuti militari a Kiev. La mossa Usa per arginare Mosca (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Parlando domenica sulla ABC News, il segretario di Stato statunitense, Antony Blinken, ha detto: “Abbiamo fornito una significativa assistenza difensiva all’Ucraina, anche recentemente, nelle ultime due settimane. Quasi mezzo miliardo di dollari solo quest’anno. Questo è continuato, continuerà, e se ci sarà un’ulteriore aggressione della Russia contro l’Ucraina, ne vedremo ancora di più. Ci stiamo assicurando, al meglio delle nostre capacità (e altri alleati e partner stanno facendo lo stesso) che l’Ucraina abbia i mezzi per difendersi”. Quei mezzi non comportano – per ora – un coinvolgimento di tipo diretto, d’altronde l’Ucraina non è un membro Nato per cui un’aggressione farebbe scattare l’Articolo 5 sulla difesa collettiva. Ma Kiev è un partner e – al di là delle linee rosse che il Cremlino continua a tracciare (nel caso: niente assistenza militare agli ucraini) – ... Leggi su formiche (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Parlando domenica sulla ABC News, il segretario di Stato statunitense, Antony Blinken, ha detto: “Abbiamo fornito una significativa assistenza difensiva all’Ucraina, anche recentemente, nelle ultime due settimane. Quasi mezzo miliardo di dollari solo quest’anno. Questo è continuato, continuerà, e se ci sarà un’ulteriore aggressione della Russia contro l’Ucraina, ne vedremo ancora di più. Ci stiamo assicurando, al meglio delle nostre capacità (e altri alleati e partner stanno facendo lo stesso) che l’Ucraina abbia i mezzi per difendersi”. Quei mezzi non comportano – per ora – un coinvolgimento di tipo diretto, d’altronde l’Ucraina non è un membro Nato per cui un’aggressione farebbe scattare l’Articolo 5 sulla difesa collettiva. Maè un partner e – al di là delle linee rosse che il Cremlino continua a tracciare (nel caso: niente assistenza militare agli ucraini) – ...

