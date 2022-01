Aggredite in piazza Duomo a Capodanno, individuati 18 giovani ritenuti responsabili delle violenze (Di mercoledì 12 gennaio 2022) 18 giovani individuati quali presunti responsabili delle aggressioni a sfondo sessuale in piazza Duomo a Capodanno. È il bilancio che emerge all’esito di giorni di indagini serrate e perquisizioni condotte dalla polizia tra Milano e Torino, attività portate avanti per dare un nome a ogni singolo componente del gruppo che, nella notte di San Silvestro, ha aggredito alcune ragazze nel cuore del capoluogo lombardo. Gli indagati hanno età compresa tra i 15 e i 21 anni, italiani e stranieri. Aggredite in piazza Duomo a Capodanno, individuati 18 giovani Nelle ultime ore, le indagini sulle violenze di piazza Duomo ai ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 12 gennaio 2022) 18quali presuntiaggressioni a sfondo sessuale in. È il bilancio che emerge all’esito di giorni di indagini serrate e perquisizioni condotte dalla polizia tra Milano e Torino, attività portate avanti per dare un nome a ogni singolo componente del gruppo che, nella notte di San Silvestro, ha aggredito alcune ragazze nel cuore del capoluogo lombardo. Gli indagati hanno età compresa tra i 15 e i 21 anni, italiani e stranieri.in18Nelle ultime ore, le indagini sullediai ...

