Agenas | peggiorano le terapie intensive in 11 Regioni | al 18% l’occupazione nazionale dei posti letto – I dati

Leggi su open.online

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Aumenta dell’1% e arriva al 18% in tutta Italiadellenegli ospedali. Il 24 dicembre il dato era all’11%. Il valore, in 24 ore, è aumentano in 11: la Provincia Autonoma di Trento tocca quota 31%, in Sicilia al 20%, in Abruzzo al 18% (+4%) e in Umbria al 16%. Il dato aumenta anche in altre: Piemonte (24%), Toscana (21%), Calabria (20%), Lombardia (17%), Sardegna (14%), Campania (12%), Puglia (10%). A scattare la fotografia è il consueto monitoraggio dell’, agenziaper i servizi sanitari regionali dell’11 gennaio. Imigliorano in Friuli (21%) e nella provincia autonoma di Bolzano (17%). La situazione resta stabile in Basilicata (3%), Molise (5%), Emilia Romagna (17%), Val d’Aosta ...