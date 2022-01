Adele si sdoppia nel nuovo video Oh My God

Leggi su biccy

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) A distanza di tre mesi da Easy On Me,ha sfornato un altro, Oh My God. La cantante inglese si è fatta in 2, ma anche in 3 per questa clip e in una sorta di cosplay della divina trinità ha interagito con più versioni di sé stessa. Ovviamente anche in questo caso le vere protagoniste delmusicale sono state le sedie (prima o poidiventerà testimonial di Ikea). In ogni caso dubito che Oh My God riuscirà a bissare il successo del singolo precedente, forse avrebbe avuto qualche possibilità in più con la vera perla di questo disco, To Be Loved. Ancora una volta mi inchino davanti a #per la sua arte, maestria, classe, eleganza, qualità, stile, valore, pregio nel#OhMyGod pic.twitter.com/YvNaZlTQyj — Angelica (@therealengie) January 12, ...