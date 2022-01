Accampato a imbarcaderi di Villa S G | non ha il Green pass

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Da lunedì scorso é bloccato agliper la Sicilia aSan Giovanni perché sprovvisto delobbligatorio per traghettare in quanto ha scelto di non vaccinarsi. Protagonista della ...

Da lunedì scorso é bloccato agli imbarcaderi per la Sicilia a Villa San Giovanni perché sprovvisto del Green pass obbligatorio per traghettare in quanto ha scelto di non vaccinarsi. Protagonista della ... in attesa che la sua situazione si sblocchi, trascorre le sue giornate nel piazzale degli. La notte l'agente di commercio dorme in un sacco a pelo, preferendolo alla propria automobile. (ANSA) ...