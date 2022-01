Ablyazov è il capo dell' opposizione kazaka | e nessuno gli presta attenzione

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Non è facile raccapezzarsi col giornalismo italiano, e l’pubblica in genere. La premessa è nell’intervista di Francesco Battistini, per il Corrierea Sera del 7 gennaio, a Mukhtar, nella sua casa di Parigi., 58 anni, fisico, in Kazakistan era stato ministro e beniamino del despota Nazarbayev, fino alla rottura nel 2003, alla fondazione del partito “Scelta democratica”, alla accanita denunciaa corruzione del regime. Che rispose condannandolo a 6 anni, incarcerandolo e torturandolo. Lo rilasciò dieci mesi dopo per le pressioni internazionali, a condizione che rinunciasse a ogni impegno politico. Operando fra Kazakistan e Russia, dal 2005 al 2009 fu adi unae maggiori banche kazake e la usò per finanziare attività di ...

Kazakistan, Mukhtar: "Sono io il capo delle rivolte. Tornerò dall'esilio per liberare ...
Nelle cronache viene di volta in volta descritto come un delinquente comune o come un dissidente coraggioso. Ora lancia accuse clamorose, che coinvolgono anche la più importante banca italiana. Possib ...
La brutale repressione rischia di radicalizzare molti giovani e di regalare la scena a gruppi jihadisti per ora marginali, giustificando così più violenza del governo.