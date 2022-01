(Di mercoledì 12 gennaio 2022) "Ed in questo io leggo un segno di speranza. È riuscito ad ottenere ildeglidi chi ha idee molto diverse da lui, tralasciando ovviamente i dementi che hanno inneggiato alla ...

Advertising

infoitsalute : 'Abbatteva i muri. E ha ottenuto rispetto anche dagli avversari' - AlBizzotto : RT @monicaguerzoni: Un giornalista di razza, un politico che apriva porte e abbatteva muri, una persona di grande umanità, profondità e val… - Franz85774469 : RT @giorgiovascotto: Questo era David Sassoli. Un Uomo che detestava i muri, e li abbatteva. RIP David, la terra ti sia lieve. Tu vivrai se… - GiusPecoraro : RT @giorgiovascotto: Questo era David Sassoli. Un Uomo che detestava i muri, e li abbatteva. RIP David, la terra ti sia lieve. Tu vivrai se… - XYZxyzY6 : RT @giorgiovascotto: Questo era David Sassoli. Un Uomo che detestava i muri, e li abbatteva. RIP David, la terra ti sia lieve. Tu vivrai se… -

Ultime Notizie dalla rete : Abbatteva muri

ilGiornale.it

Di lui ci restano due immagini che si possono sovrapporre: mentre piccona il muro di Berlino da inviato del Tg1 e mentre parla da presidente del Parlamento contro tutti i".Di lui ci restano due immagini che si possono sovrapporre: mentre piccona il muro di Berlino da inviato del Tg1 e mentre parla da presidente del Parlamento contro tutti i".IL PERSONAGGIOAnche Latina ricorda il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli morto ad Aviano, in provincia di Pordenone, dove era ricoverato. C'era stato tante volte da giornalista e ...«Sì, certo, aveva umanità, rispetto, garbo, grande passione per il giornalismo e rigore professionale. Ma si può anche sottolineare un altro aspetto importante per un giornalista televisivo: era un gr ...