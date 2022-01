A Vicenza la bottiglia di Amarone più costosa del mondo | due milioni e mezzo di euro

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Mentre la rassegna “Anteprima“, in programma a Verona il 4 e 5 febbraio, slitta a giugno causa covid, aviene realizzata ladel noto vino più cara al. O giù di lì. Vale duedie tutto dipende dal tappo tempestato di cinquecento diamanti e dodici rubini da uno e due carati. Il motivo di cotanta opulenza per un vino che è già una delle grandi eccellenze italiane? Mettere insieme la maestria del distretto orafo dicon la grandezza del vino della Vapolicella. Intanto il presidente del Consorzio, Christian Marchesini, quanto alla rassegna veronese ha dichiarato: “Vogliamo tornare in presenza e vogliamo farlo nel migliore dei modi, lo dobbiamo ai nostri produttori e a una denominazione che nel 2021 ...

500 diamanti e 12 rubini più uno. A Vicenza la bottiglia più costosa al mondo: un Amarone della Valpolicella con tappo tempestato di pietre preziose. Il valore? Da capogiro ...A Vicenza è stata creata la bottiglia di vino più preziosa al mondo: è una bottiglia di amarone della Valpolicella con diamanti e rubini.