A Sanremo 4 ragazze e una Drusilla (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Amadeus e le co - conduttrici: le dive Muti e Ferilli, poi Cesarini e Giannetta. E Gianluca Gori in arte la drag Foer di ANDREA SPINELLI Leggi su quotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Amadeus e le co - conduttrici: le dive Muti e Ferilli, poi Cesarini e Giannetta. E Gianluca Gori in arte la drag Foer di ANDREA SPINELLI

Advertising

dall_giovanni : che si mette la gonna', come cento anni fa. Non si è evoluto nulla dai tempi in cui non si parlava neanche di 'omos… - cmqpiena : RT @alelavitali: #DrusillaFoer e le altre: ecco le ragazze di #Sanremo2022 - alelavitali : #DrusillaFoer e le altre: ecco le ragazze di #Sanremo2022 - AssuntaPetrucc1 : #Sanremo noto per essere uno spettacolo giovane, amato e seguito dai #teenager, sfoggia 5 ragazze che affiancherann… - spettittrash : @antoconte66 @SanremoRai @Sanremo__2022 Ah certo perché una donna 'vecchia' è da buttare...intanto Muti e Ferilli s… -