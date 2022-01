A Padova la mostra “Street and Pop Culture” con Romero Britto, Savethewall e TVboy (Di giovedì 13 gennaio 2022) Colori accesi, messaggi forti e provocazioni anche audaci sulla società di oggi: sono questi i comuni denominatori delle opere degli artisti di fama internazionale Romero Britto, Mr. Savethewall e TVboy in mostra a Padova dal 17 al 30 gennaio. Gli spazi del Centro Commerciale Ipercity si preparano ad ospitare 20 opere dei 3 esponenti di rilievo del panorama dell’arte contemporanea, artisti che, seppur attraverso tecniche e modalità differenti, hanno saputo distinguersi per la propria personale e profonda riflessione sul mondo della Street Art e della Pop Art. Queste due vivaci correnti artistiche vengono raccontate attraverso le opere e le serigrafie originali presenti in mostra.L’evento ha il patrocinio della Provincia di Padova e ... Leggi su udine20 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Colori accesi, messaggi forti e provocazioni anche audaci sulla società di oggi: sono questi i comuni denominatori delle opere degli artisti di fama internazionale, Mr.indal 17 al 30 gennaio. Gli spazi del Centro Commerciale Ipercity si preparano ad ospitare 20 opere dei 3 esponenti di rilievo del panorama dell’arte contemporanea, artisti che, seppur attraverso tecniche e modalità differenti, hanno saputo distinguersi per la propria personale e profonda riflessione sul mondo dellaArt e della Pop Art. Queste due vivaci correnti artistiche vengono raccontate attraverso le opere e le serigrafie originali presenti in.L’evento ha il patrocinio della Provincia die ...

