A Fiumicino il nuovo hub per tamponi della Misericordia, Baccini: “Un sincero grazie ai volontari” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Fiumicino – “Un nuovo presidio per tracciare i contagi e combattere la pandemia da Covid-19: è stato inaugurato oggi il nuovo hub per tamponi della Misericordia di Fiumicino (leggi qui), presso il Piazzale Mediterraneo. Un evento importante per il nostro territorio, che non avrebbe potuto realizzarsi senza il quotidiano grande impegno dei volontari”. Così, in una nota, stampa Mario Baccini, capogruppo del centrodestra di Fiumicino “Dare priorità agli studenti e tenere il settore costantemente monitorato è giusto, – prosegue Baccini – ci permetterà di tenere sotto controllo la situazione contagi nelle scuole. Un plauso, quindi, all’iniziativa ed un sincero ringraziamento alla ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 12 gennaio 2022)– “Unpresidio per tracciare i contagi e combattere la pandemia da Covid-19: è stato inaugurato oggi ilhub perdi(leggi qui), presso il Piazzale Mediterraneo. Un evento importante per il nostro territorio, che non avrebbe potuto realizzarsi senza il quotidiano grande impegno dei”. Così, in una nota, stampa Mario, capogruppo del centrodestra di“Dare priorità agli studenti e tenere il settore costantemente monitorato è giusto, – prosegue– ci permetterà di tenere sotto controllo la situazione contagi nelle scuole. Un plauso, quindi, all’iniziativa ed unringraziamento alla ...

