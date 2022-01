A breve si potranno ascoltare i vocali di WhatsApp anche fuori dalla chat (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Da quando è stata introdotta la novità dei messaggi vocali, tantissime persone hanno iniziato a utilizzarla sull’app più diffusa di messaggistica istantanea. Sembra passata un’Era geologica, visto che questa dinamica è diventata sempre più preminente, andando quasi a schiacciare verso il baso l’utilizzo della forma testuale della chat. E di novità ne sono state inserite tante: l’ultima, ma solo in ordine temporale, permette agli utenti di riascoltarsi prima di inviare il proprio messaggio vocale. E a breve arriverà anche un nuovo aggiornamento con l’introduzione di un player per gli audio WhatsApp. LEGGI anche > WhatsApp potrebbe permettere agli admin di cancellare i messaggi di chiunque nelle chat di gruppo Di cosa stiamo parlando? Ce lo spiega il ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Da quando è stata introdotta la novità dei messaggi, tantissime persone hanno iniziato a utilizzarla sull’app più diffusa di messaggistica istantanea. Sembra passata un’Era geologica, visto che questa dinamica è diventata sempre più preminente, andando quasi a schiacciare verso il baso l’utilizzo della forma testuale della. E di novità ne sono state inserite tante: l’ultima, ma solo in ordine temporale, permette agli utenti di riascoltarsi prima di inviare il proprio messaggio vocale. E aarriveràun nuovo aggiornamento con l’introduzione di un player per gli audio. LEGGIpotrebbe permettere agli admin di cancellare i messaggi di chiunque nelledi gruppo Di cosa stiamo parlando? Ce lo spiega il ...

