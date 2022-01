20esima giornata Eurolega 2021/22: Milano compie l’impresa a Barcellona (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Dopo oltre un mese l’Olimpia Milano torna a giocare in campo continentale e lo fa alla grande passando sul campo della capolista Barcellona(75-73) per la 20esima giornata Eurolega 2021/22. Gli uomini di Messina sono stati protagonisti di una gara magistrale con un super Rodriguez, autore di ben 18 punti. Decisivo il secondo tempo nel quale Milano va sotto ma recupera e vince sul filo di lana. 20esima giornata Eurolega 2021/22: Milano compie un capolavoro a Barcellona? Il roster di Messina ha saputo imbrigliare la corazzata Barcellona bloccando le sue bocche da fuoco. Protagonista della serata è Rodriguez che chiude il primo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Dopo oltre un mese l’Olimpiatorna a giocare in campo continentale e lo fa alla grande passando sul campo della capolista(75-73) per la/22. Gli uomini di Messina sono stati protagonisti di una gara magistrale con un super Rodriguez, autore di ben 18 punti. Decisivo il secondo tempo nel qualeva sotto ma recupera e vince sul filo di lana./22:un capolavoro a? Il roster di Messina ha saputo imbrigliare la corazzatabloccando le sue bocche da fuoco. Protagonista della serata è Rodriguez che chiude il primo ...

Ultime Notizie dalla rete : 20esima giornata Liga: nel posticipo, l'Elche vince sul campo dell'Espanyol Commenta per primo E' terminato con la vittoria esterna dell'Elce per 2 - 1 sul campo dell'Espanyol il posticipo della 20esima giornata della Liga spagnola. Decisiva, per gli ospiti, la doppietta di Pere Milla in avvio di partita.

Highlights e gol Villarreal - Atletico Madrid 2 - 2, Liga 2021/2022 (VIDEO) Il video con gli highlights e i gol di Villarreal - Atletico Madrid , sfida valida per la 20esima giornata della Liga 2021/2022 . Una partita vivace e intensa, che si conclude con un pareggio: 2 - 2 il risultato finale . Gli ospiti sbloccano il risultato con Correa, che intercetta il ...

Serie A, risultati: Juve-Napoli 1-1, Milan-Roma 3-1. Vincono Cagliari e Verona. HIGHLIGHTS Sky Tg24 Ternana, anche la Lega B ha deciso: negli stadi solo 5000 spettatori Imminente l’ufficialità da parte della Lega di B che ha deciso di seguire la decisione presa per il massimo campionato La Serie B ha deciso di seguire la Serie A nella decisione di limitare a soli 5.0 ...

LIVE EL - Match clou al Palau: Barcelona vs Olimpia Milano Il Palau Blaugrana ospita per la 20esima giornata della regular season di EuroLeague Basketball il maaatch clou tra Barcelona e Olimpia Milano, che a maggio valeva la Final Four. Ettore Messina ...

