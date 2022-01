11 Gennaio 2022 – Piantumazione alberi nel contesto sud di Israele causa cortei e scontri. Quebec vara la tassa no vax. Kazakistan, truppe russe iniziano il ritiro. Egitto alleato di Abu Mazen per la questione palestinese (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Un progetto di Piantumazione di alberi nel sud d’Israele ha provocato dure proteste da parte delle comunità beduine, degenerate in scontri, e ha ‘incendiato‘ la coalizione di governo, sulla quale pesa la minaccia di boicottaggio del partito islamista Ra’am. I manifestanti reputato che la Piantumazione costituisca una provocazione e un modo per ‘marcare‘ territori a sud da loro rivendicati. Il Quebec, provincia canadese fortemente colpita dall’ondata di Omicron, ha deciso di tassare i no vax. “Stiamo lavorando a un contributo sanitario” per “tutti gli adulti che rifiutano di essere vaccinati” perchè rappresentano “un onere finanziario per tutti“, ha spiegato il primo ministro Francois Legault in una conferenza stampa. Kassym-Jomart Tokayev ha dichiarato che le ... Leggi su strumentipolitici (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Un progetto didinel sud d’ha provocato dure proteste da parte delle comunità beduine, degenerate in, e ha ‘incendiato‘ la coalizione di governo, sulla quale pesa la minaccia di boicottaggio del partito islamista Ra’am. I manifestanti reputato che lacostituisca una provocazione e un modo per ‘marcare‘ territori a sud da loro rivendicati. Il, provincia canadese fortemente colpita dall’ondata di Omicron, ha deciso dire i no vax. “Stiamo lavorando a un contributo sanitario” per “tutti gli adulti che rifiutano di essere vaccinati” perchè rappresentano “un onere finanziario per tutti“, ha spiegato il primo ministro Francois Legault in una conferenza stampa. Kassym-Jomart Tokayev ha dichiarato che le ...

