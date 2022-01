Zona arancione, quali sono le cinque regioni che ora rischiano il cambio di colore (Di martedì 11 gennaio 2022) cinque regioni rischiano di andare in Zona arancione, e anche se alcuni dati sono in bilico, l’andamento lascia pensare che venerdì, quando sarà presa la decisione definitiva valida a partire da lunedì 17 gennaio, la situazione non potrà essere migliorata. Stiamo parlando di Piemonte, Calabria, Liguria, Val d’Aosta e Friuli Venezia Giulia. Le soglie per finire in Zona arancione sono due: aver superato il 20 per cento di posti in terapia intensiva occupati dai pazienti Covid e il 30 per cento dei posti nei ricoveri ordinari. Secondo l’ultimo monitoraggio Agenas questi livelli di guardia sono già stati oltrepassati da due regioni: il Piemonte e la Liguria. Il Piemonte ha il 22 per cento dei posti ... Leggi su open.online (Di martedì 11 gennaio 2022)di andare in, e anche se alcuni datiin bilico, l’andamento lascia pensare che venerdì, quando sarà presa la decisione definitiva valida a partire da lunedì 17 gennaio, la situazione non potrà essere migliorata. Stiamo parlando di Piemonte, Calabria, Liguria, Val d’Aosta e Friuli Venezia Giulia. Le soglie per finire indue: aver superato il 20 per cento di posti in terapia intensiva occupati dai pazienti Covid e il 30 per cento dei posti nei ricoveri ordinari. Secondo l’ultimo monitoraggio Agenas questi livelli di guardiagià stati oltrepassati da due: il Piemonte e la Liguria. Il Piemonte ha il 22 per cento dei posti ...

