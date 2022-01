Zona arancione, quali regioni rischiano il cambio di colore da lunedì? Dal Piemonte alla Lombardia fino al Lazio (Di martedì 11 gennaio 2022) L?Italia la prossima settimana si colorerà sempre più di arancione. Il verdetto della cabina di regia tra ministero della Salute e Istituto superiore della Sanità,... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 11 gennaio 2022) L?Italia la prossima settimana sirà sempre più di. Il verdetto della cabina di regia tra ministero della Salute e Istituto superiore della Sanità,...

Advertising

MediasetTgcom24 : Fontana: 'La Lombardia verso la zona arancione? La direzione è quella' #Covid - petergomezblog : L’emergenza Covid c’è di nuovo, ma con i nuovi criteri del sistema a colori le Regioni (per adesso) non vanno in zo… - st_75 : RT @karploca: Ps: ho specificato in provincia di Ancona, perché al momento non ci sono comuni in zona Arancione, il che avrebbe giustificat… - infoitinterno : Zona arancione, la Sicilia potrebbe attendere ancora: i nuovi colori delle regioni - spallaegomito : Regioni in #zonaarancione da lunedì -