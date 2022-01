Yacht di 30 metri in fiamme nel capannone del cantiere Ferretti, danni milionari (Di martedì 11 gennaio 2022) CATTOLICA - Da questa mattina incendio in un capannone del cantiere navale Ferretti , al porto di Cattolica. In fiamme uno Yacht di 30 metri dal valore di diversi milioni. Sul posto una squadra di 11 ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 11 gennaio 2022) CATTOLICA - Da questa mattina incendio in undelnavale, al porto di Cattolica. Inunodi 30dal valore di diversi milioni. Sul posto una squadra di 11 ...

Advertising

VivereRiccione : Cattolica: incendio alla Ferretti Yacht, in fiamme una imbarcazione di trenta metri - Atboat_com : Questo yacht (15 metri) è eleganza e tecnologia per la crociera: Zeelander 5 - Barcheamotore : Questo yacht (15 metri) è eleganza e tecnologia per la crociera: Zeelander 5 - QuotidianoMotor : CRN Yacht 67 metri: M/Y 143, il nuovo progetto bespoke - motoblog : CRN Yacht 67 metri: M/Y 143, il nuovo progetto bespoke -