WWE: Ora è ufficiale, Seth Rollins sfiderà Roman Reigns per il titolo universale alla Royal Rumble (Di martedì 11 gennaio 2022) Nel corso dell’episodio di Raw andato in onda stanotte, è stato sancito quello che sarà il match valevole per il titolo universale alla Royal Rumble, in programma la notte del 29 gennaio a St. Louis, Missouri: Seth Rollins sfiderà Roman Reigns, suo ex compagno nello Shield e attuale detentore del WWE Universal Title, ormai sulla sua spalla da ben 498 giorni – il regno più lungo associato a questa cintura. I due si son già affrontati diverse volte in passato, a partire dal 2014, anno del primo split dello Shield proprio a causa del Messiah che preferì associarsi con l’allora Authority. I due poi si sono incrociati diverse volte negli anni successivi, sia come alleati nel riformato Shield e ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 11 gennaio 2022) Nel corso dell’episodio di Raw andato in onda stanotte, è stato sancito quello che sarà il match valevole per il, in programma la notte del 29 gennaio a St. Louis, Missouri:, suo ex compagno nello Shield e attuale detentore del WWE Universal Title, ormai sulla sua spda ben 498 giorni – il regno più lungo associato a questa cintura. I due si son già affrontati diverse volte in passato, a partire dal 2014, anno del primo split dello Shield proprio a causa del Messiah che preferì associarsi con l’allora Authority. I due poi si sono incrociati diverse volte negli anni successivi, sia come alleati nel riformato Shield e ...

